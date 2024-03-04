Події

19:42 04.03.2024

Авіація Сил оборони завдала ударів по восьми локаціях російських військ та одній станції управління безпілотниками

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Авіація Сил оборони завдала ударів по восьми локаціях російських військ та одній станції управління безпілотниками

Авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу та одній наземній станції управління БПЛА російських окупаційних військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

Як інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці, сили ППО України також знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та шести артилерійських засобах противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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