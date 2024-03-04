Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 63 бойових зіткнення, армія РФ завдала п'яти ракетних і 44 авіаударів

Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення, зокрема на авдіївському напрямку відбито 21 атаку окупантів, на новопавлівському - 16 атак, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Протягом доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

На куп'янському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Синьківка Харківської області, на лиманському напрямку відбито одну атаку росіян у районі населеного пункту Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районі населеного пункту Андріївка Донецької області, на авдіївському - 21 атаку в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. На новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області.

На оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, незважаючи на значні втрати. Так, протягом доби противник два рази здійснював безуспішні штурмові дії", - зазначено в повідомленні.