Український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, держава викуповуватиме все, що зробить бізнес - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, і держава викуповуватиме все, що зможе зробити бізнес.
"Ми розуміємо, що наш бізнес і ринок в Україні вже готові виробляти більше, ніж 1 млн дронів. Ми викуповуватимемо все, що зможе зробити наш бізнес, для того, щоб передавати нашим Силам безпеки і оборони для захисту країни", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в понеділок.
Також прем'єр зазначив, що значні кошти виділяються саме на закупівлі озброєння в українських виробників.
"Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння та військової техніки, використовувати саме в країні та контрактувати вітчизняних виробників", - додав він.
Шмигаль наголосив, що концентрація уваги на сьогодні на безпілотниках і РЕБ.