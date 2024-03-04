За добу було 78 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 20 атак

Минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень, ворог продовжує атакувати на авдіївському напрямку, де Сили оборони відбили 20 атак, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 понеділка.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись поліпшити своє тактичне становище.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам'янське Донецької області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога біля населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки на Донеччині, де ворог понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.