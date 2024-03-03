В Одесі завершено пошукову операцію на місці зруйнованої внаслідок атаки дронів багатоповерхівки

В Одесі завершено пошукову операцію на місці зруйнованої внаслідок російської атаки дронів багатоповерхівки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у неділю ввечері.

"Пошукова операція на місці трагедії завершена. Внаслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них - діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років", - написав він у своєму телеграм-каналі.