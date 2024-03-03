Події

19:50 03.03.2024

Окупанти за добу завдали 5 ракетних і 44 авіаудари по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

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Окупанти за добу завдали 5 ракетних і 44 авіаудари по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу п'ять ракетних і 44 авіаційні удари територією України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 54 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - зазначають у Генштабі.

Як повідомляють у зведенні, окупанти за минулу добу завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Лісне, Рожковичі, Дружба, Бобилівка, Кияниця Сумської області, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області, Надія, Твердохлібове і Білогорівка Луганської області, Дружба, Покровськ, Новобахмутівка, Курахове, Водяне, Вугледар, Урожайне і Старомайорське Донецької області, Верхня Терса і Роботине Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Часів Яр та Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, а також Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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