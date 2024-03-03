Події

11:35 03.03.2024

Зранку окупанти обстріляли Херсон, відомо про щонайменше 5 прямих влучань у житлові будинки

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Зранку окупанти обстріляли Херсон, відомо про щонайменше 5 прямих влучань у житлові будинки

У неділю вранці окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, відомо про щонайменше 5 прямих влучань у житлові будинки, інформації про постраждалих немає, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Зранку армія рф з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів ударила по Корабельному району Херсона. Відомо принаймні про 5 прямих влучань у житлові будинки. Пошкоджено квартири, дах, МАФи тощо. Інформації про поранених немає", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #херсон #обстріл

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