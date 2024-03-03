На бахмутському та авдіївському напрямку ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки, також росіяни активізувалися на новопавлівському, де атакували 25 разів

Ворожі війська активізувалися на новопавлівському напрямку, де атакували 25 разів, також найбільшу кількість відбитих атак зафіксовано на бахмутському та авдіївському, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:00 неділі.

Зокрема, на новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону українських військ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

На бахмутському напрямку сили оборони відбили 15 атак противника у населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

Крім того, на лиманському напрямку сили оборони відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки поблизу населеного пункту Табаївка Харківської області.

На оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку противник здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Загалом за минулу добу відбулося 71 бойове зіткнення, повідомляє ранкове зведення.