В Україні в найближчі дві доби без опадів - Укргідрометцентр

У неділю, 3 березня, на Закарпатті, Прикарпатті, а вдень і на Волині невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій без суттєвих опадів

Вітер східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла. У західних областях та південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, у Карпатах 0-5° тепла.

У Києві без суттєвих опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 3 березня в Києві було зафіксовано 2020 року, вона становила 14,8° тепла, найнижчу вночі - 22,8° нижче нуля 1929 року.

У понеділок, 4 березня, в Україні без опадів, лише в західних областях місцями невеликий дощ.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла. На Закарпатті та Прикарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У Києві без опадів, вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.