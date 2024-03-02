Росіяни обстрілювали 306 разів населені пункти Запорізької області

Російські війська протягом доби завдали 306 ударів по 6 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров у суботу вранці.

"306 ударів по 6 населених пунктах Запорізької області ворог завдав протягом доби", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, росіяни обстрілювали з авіації Новоданилівку, Роботине і Малу Токмачку, атакували 79 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Новоданилівку, Левадне, Роботине і Малу Токмачку, а також здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Роботиного і Новоданилівки.

Очільник ОВА зазначив, що 218 артударів припали на територію Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Левадного.

Також надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.