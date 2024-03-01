На авдіївському напрямку за добу відбито 20 ворожих атак

За добу на авдіївському напрямку українські військові відбили 20 ворожих атак у районах Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського і Невельського Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні в п'ятницю ввечері.

Також Сили оборони відбили шість ворожих атак на лиманському напрямку в районах Тернів, Роздолівки Донецької області та Білогорівки Луганської області, де окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ.

Окрім цього, на бахмутському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника в районах Богданівки й Андріївки на Донеччині, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

Своєю чергою противник 25 разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області на новопавлівському напрямку.

За добу на куп'янському, оріхівському та херсонському напрямках ворог наступальних і штурмових дій не вів.