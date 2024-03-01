Події

18:21 01.03.2024

Харків поки що не такий захищений, щоб я порадив людям повертатися - Зеленський

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Харків поки що не такий захищений, щоб я порадив людям повертатися - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні Харків не має повноцінного захисту від російських атак, тому питання повернення в місто людей, які раніше евакуювалися, є їхнім особистим вибором.

"Що стосується повернення Харків'ян: розумієте, я не вважаю, що наразі Харків так захищений, щоб я міг порадити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єром Нідерландів у Харкові.

Президент додав: "Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав, - а коли це станеться, обов'язково будуть харків'янам сигнали від мене і від наших військових".

"А на сьогодні воюємо, і ті цілісні завдання, які я вже вам озвучив (зміцнення ППО, спроби відтіснити армію РФ на більшу відстань - ІФ-У), ми виконуватимемо".

Теги: #харків #зеленський

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