Росія у квітні 2022 року вимагала заборонити військову допомогу Україні, скоротити українську армію і припинити судові переслідування в міжнародних судах

Росія під час переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року вимагала обмежити українську армію, заборонити Україні приєднуватися до військових блоків і отримувати військову допомогу.

Основні положення документа опубліковано у п'ятницю в газеті The Wall Street Journal.

"У документі від 15 квітня 2022 року описується, як учасники переговорів з обох сторін прагнули покласти край бойовим діям, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, що не бере участі у військових блоках", якій заборонено відновлювати свою армію за підтримки Заходу, та залишити Крим під фактичним контролем Росії", - йдеться у статті.

У проєкті договору йдеться про те, що Україні, хоча й дозволено добиватися членства в ЄС, не буде дозволено приєднуватися до військових альянсів, таких як Організація Північноатлантичного договору. Ніякої іноземної зброї не буде допущено на українську землю. Українська армія буде скорочена до певного розміру. "Росія прагнула обмежити все: від кількості військ і танків до максимальної дальності стрільби українських ракет", - пише видання.

"Москва хотіла, щоб Збройні сили України були обмежені 85 тис. військовослужбовців, 342 танками та 519 артилерійськими установками. Згідно з документом, українські переговорники хотіли 250 тис. військовослужбовців, 800 танків і 1900 артилерійських установок. Росія хотіла обмежити дальність дії українських ракет 40 кілометрами (близько 25 миль). Інші питання залишалися невирішеними, зокрема, що станеться, якщо Україна зазнає нападу. Росія хотіла, щоб усі держави-гаранти домовилися про відповідь, а це означало, що єдина відповідь малоймовірна, якщо Росія сама була агресором", - ідеться у статті.

Договір мав бути гарантований іноземними державами, до яких у документі занесено США, Велику Британію, Китай, Францію і Росію. На ці країни буде покладено відповідальність захищати нейтралітет України, якщо договір буде порушено. Але доки договір діятиме, гаранти будуть зобов'язані "припинити дію міжнародних договорів і угод, несумісних із постійним нейтралітетом України", включно з будь-якими обіцянками двосторонньої військової допомоги. Міжнародні гарантії безпеки не поширюватимуться на Крим і Севастополь.

Видання зазначає, що "підсумковий документ, схоже, багато в чому ґрунтується на договорі 1990 року, за яким було створено об'єднану Німеччину, згідно з яким війська Радянського Союзу залишили Східну Німеччину за умови, що країна відмовиться від ядерної зброї та обмежить розмір своєї армії".

"У разі нападу на Україну українські учасники переговорів хотіли, щоб її повітряний простір був потім закритий, що вимагало б від держав-гарантів запровадження безпольотної зони та надання зброї гарантами - пункт, не схвалений Росією. Росія хотіла додати Білорусь як гаранта; Україна хотіла додати Туреччину", - йдеться у статті.

Згідно з документом, українські учасники переговорів виділили курсивом текст, який зазначає, що вони відмовилися обговорювати російську статтю, яка вимагає від Києва відкликати позови до Міжнародного кримінального суду, що займається судовим переслідуванням за воєнні злочини. Вони також не ратифікували би пункт про скасування всіх взаємних санкцій.