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10:47 01.03.2024

Окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу, поранені троє мирних жителі

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Окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини за добу, поранені троє мирних жителі

Троє жителів смт Щербинівка Торецької громади Бахмутського району Донецької області дістали поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін станом на ранок 1 березня.

"Бахмутський район. У Торецькій громаді у Щербинівці 3 людини поранено і 10 будинків пошкоджено, ще 4 будинки пошкоджено в Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 5 госпбудівель", - написав Філашкін у телеграмі.

Загалом за добу, за його словами, російські окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про інших постраждалих не повідомляють, водночас за добу було евакуйовано 159 мирних жителів, зокрема 38 дітей.

"Краматорський район. Вночі Костянтинівка зазнала 4 ракетних ударів: пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, 2 дитсадка і амбулаторія. В Лиманській громаді пошкоджено 8 будинків: 3 в Озерному, 2 у Ямполі та Кривій Луці, 1 в Ямполі", - повідомив голова обладміністрації.

У Новоукраїнці Вугледарської громади Волноваського району зруйнований один будинок, іще один пошкоджений. Один будинок пошкоджений у Скудному Комарської громади Волноваського району.

"Покровський район. В Очеретинській громаді зруйновано будинок культури у Соловйовому. У Курахівській громаді пошкоджено 6 приватних будинків і 2-поверхівку у Кураховому, інфраструктурний об'єкт у Гострому", - розповів Філашкін.

Теги: #донецька_область

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