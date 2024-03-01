Події

07:48 01.03.2024

Сили оборони за добу завдали авіаударів по десяти районах скупчення сил РФ, знищили три Су-34

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Сили оборони за добу завдали авіаударів по десяти районах скупчення сил РФ, знищили три Су-34

За минулу добу авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника, також підрозділами Повітряних Сил знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 "Град", 2 артилерійських засобах, 2 пунктах управління, 1 складі боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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