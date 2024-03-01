Події

07:44 01.03.2024

На фронті було 83 зіткнення, на новопавлівському напрямку ЗС України відбили 30 атак

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На фронті було 83 зіткнення, на новопавлівському напрямку ЗС України відбили 30 атак

За минулу добу відбулося 83 бойові зіткнення, на новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 п'ятниці.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника неподалік населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 2 атаки противника біля населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога у населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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