Окупанти завдали по Україні три ракетних і 91 авіаційний удар

Ворог завдав 3 ракетних і 91 авіаційного удару, здійснив 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України в п'ятницю 1 березня.

Крім того, вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БПЛА типу "Shahed-136/131". Інформація щодо цієї атаки уточнюється.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Митрофанівка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Віролюбівка, Миколаївка, Кліщіївка, Новоєгорівка, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Новобахмутівка, Суха Балка, Желанне, Соловйове, Семенівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Левадне, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Юрківка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.