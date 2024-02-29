Події

19:47 29.02.2024

Окупанти за добу завдали два ракетних і 79 авіаударів по Україні, обстріляли понад 130 населених пунктів

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Окупанти за добу завдали два ракетних і 79 авіаударів по Україні, обстріляли понад 130 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетних і 79 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 90 обстрілів позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - наголошують у Генштабі.

Як повідомляють у зведенні, окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів неподалік населених пунктів Бологівка і Митрофанівка Харківської області, Надія Луганської області, Віролюбівка, Миколаївка, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Новобахмутівка, Соловйове, Семенівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне і Старомайорське Донецької області, Левадне, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка і Юрківка Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Середина-Буда, Дружба та Ворожба Сумської області, Часів Яр Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Херсон та Берислав Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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