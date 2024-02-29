ЗС України відбили за добу на авдіївському та новопавлівському напрямках по 22 ворожі атаки

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському та херсонському напрямках на лівому березі Дніпра, загалом упродовж доби відбулося 73 бойових зіткнення.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, найбільше атак окупантів відбито на новопавлівському та авдіївському напрямках.

"На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області... На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації 22 рази намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

11 ворожих атак відбито на лиманському напрямку поблизу населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На куп'янському напрямку ЗСУ відбили дві атаки біля Петропавлівки та Табаївки Харківської області, на бахмутському - також дві атаки біля Іванівського та Кліщіївки Донецької області, на оріхівському - одну атаку біля Роботиного Запорізької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 спроби штурму позицій наших військ", - розповіли в Генштабі.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.