Єрмак провів розмову з радником Макрона перед його візитом до Києва

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Франції із зовнішньої політики Еммануелем Бонном, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Єрмак поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, нагальні потреби Сил оборони, зокрема в артилерійських снарядах і посиленні ППО. Сторони також обговорили перебіг реалізації Української формули миру та підготовку до проведення інавгураційного саміту миру на рівні лідерів держав у Швейцарії", - йдеться в повідомленні.

Єрмак і Бонн приділили увагу конкретним крокам із реалізації двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією, яку підписали президент Володимир Зеленський і президент Еммануель Макрон у Парижі 16 лютого 2024 року.

"Окремо співрозмовники торкнулися питання підготовки та змістовного наповнення візиту Еммануеля Макрона до України. Керівник Офісу глави держави подякував французькій стороні за постійну потужну підтримку українського народу та ініціативи щодо посилення оборонних спроможностей нашої країни задля відсічі російській агресії та повернення миру на Європейський континент", - повідомляє пресслужба.