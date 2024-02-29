Події

18:34 29.02.2024

Єрмак провів розмову з радником Макрона перед його візитом до Києва

1 хв читати
Єрмак провів розмову з радником Макрона перед його візитом до Києва

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Франції із зовнішньої політики Еммануелем Бонном, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Єрмак поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, нагальні потреби Сил оборони, зокрема в артилерійських снарядах і посиленні ППО. Сторони також обговорили перебіг реалізації Української формули миру та підготовку до проведення інавгураційного саміту миру на рівні лідерів держав у Швейцарії", - йдеться в повідомленні.

Єрмак і Бонн приділили увагу конкретним крокам із реалізації двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією, яку підписали президент Володимир Зеленський і президент Еммануель Макрон у Парижі 16 лютого 2024 року.

"Окремо співрозмовники торкнулися питання підготовки та змістовного наповнення візиту Еммануеля Макрона до України. Керівник Офісу глави держави подякував французькій стороні за постійну потужну підтримку українського народу та ініціативи щодо посилення оборонних спроможностей нашої країни задля відсічі російській агресії та повернення миру на Європейський континент", - повідомляє пресслужба.

Теги: #радник #розмова #макрон #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 28.02.2024
Зеленський про ініціативу Макрона щодо відправлення західних військ в Україну: Якщо будь-які ініціативи посилять Україну - вони хороші для всього світу

Зеленський про ініціативу Макрона щодо відправлення західних військ в Україну: Якщо будь-які ініціативи посилять Україну - вони хороші для всього світу

22:44 26.02.2024
Українські підприємці є одним із критично важливих факторів національної обороноздатності - Єрмак

Українські підприємці є одним із критично важливих факторів національної обороноздатності - Єрмак

15:06 25.02.2024
Укладання безпекових угод із партнерами - це вже відкритий процес вступу України до НАТО, упевнений Єрмак

Укладання безпекових угод із партнерами - це вже відкритий процес вступу України до НАТО, упевнений Єрмак

14:29 25.02.2024
Україна запросить на перший інавгураційний Саміт миру понад 160 країн - Єрмак

Україна запросить на перший інавгураційний Саміт миру понад 160 країн - Єрмак

21:23 22.02.2024
Зеленський і Мішель обговорили поточну ситуацію на українсько-польському кордоні

Зеленський і Мішель обговорили поточну ситуацію на українсько-польському кордоні

20:39 22.02.2024
Мішель у розмові з Зеленським підтвердив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Мішель у розмові з Зеленським підтвердив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

09:56 22.02.2024
Єрмак обговорив із послом Італії підготовку двосторонньої безпекової угоди

Єрмак обговорив із послом Італії підготовку двосторонньої безпекової угоди

22:46 20.02.2024
Єрмак обговорив із міністром підприємств і виробництва Італії підготовку двосторонньої угоди з безпеки

Єрмак обговорив із міністром підприємств і виробництва Італії підготовку двосторонньої угоди з безпеки

18:07 20.02.2024
Додому вдалося повернути 11 українських дітей - Єрмак

Додому вдалося повернути 11 українських дітей - Єрмак

21:15 17.02.2024
Зеленський телефоном обговорив із Байденом ситуацію на полі бою

Зеленський телефоном обговорив із Байденом ситуацію на полі бою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР: В Азовському морі горів російський катер берегової охорони, втрати противника – п’ятеро осіб

Костін: Знищення окупантами культурної спадщини - свідчення геноциду українців

Роботу JIT щодо воєнних злочинів РФ продовжено ще на 2 роки - голова Євроюсту

Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні

Голова Євроюсту: Злочини РФ проти культурної спадщини України можуть кваліфікуватися як злочини проти людства

ОСТАННЄ

Окупанти широко використовують отруйні речовини на Новопавлівському напрямку - ОСУВ "Таврія"

Експрезидент УАФ Павелко виграв апеляцію і вийшов із СІЗО - ЗМІ

На Таврійському напрямку знешкоджено 431 окупанта за добу, чотирьох узято в полон

ГУР: В Азовському морі горів російський катер берегової охорони, втрати противника – п’ятеро осіб

Міносвіти запускає пілотний проєкт зі створення центрів підтримки студентів

Переважна більшість країн ОБСЄ ініціювали Московський механізм для вирішення проблеми затримання Росією українських цивільних осіб

Ухвалення цього року рішення про модель трибуналу щодо агресії стане потужним сигналом - Костін

Стефанчук: Україна має отримати все необхідне озброєння для відбиття російської агресії

Костін: Знищення окупантами культурної спадщини - свідчення геноциду українців

1-5 березня можливе підвищення рівня води в Дніпрі - Укргідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА