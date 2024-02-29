Ворог продовжує вести інтенсивні атаки на чотирьох східних напрямках

Російські окупаційні війська продовжують вести інтенсивні атаки на трьох напрямках, зокрема, авдіївському (25), лиманському (12) і бахмутському (9), збільшив атаки на новопавлівському (38) напрямку, інформує Генеральний штаб ЗСУ станом на 7:00 четверга.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські військові відбили 25 атак ворога поблизу н.п. Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На лиманському напрямку українські військові відбили 12 атак противника біля н.п. Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На бахмутському напрямку сили оборони відбили 9 атак противника неподалік н.п. Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 38 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Також у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника поблизу н.п. Синьківка та Табаївка Харківської області.

На оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі на схід від Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

Загалом за минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень, інформують у зведенні.