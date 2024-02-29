Окупанти за добу здійснили десять ракетних і 105 авіаударів, також 163 обстріли з РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 10 ракетних і 105 авіаційних ударів, а також 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб збройних сил України у зведенні станом на 7:00 четверга.

Так, унаслідок російських атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Терни, Роздолівка, Васютинське, Часів Яр, Олександропіль, Очеретине, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Нетайлове, Курахове, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Також під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.