Події

22:42 28.02.2024

Окупанти обстріляли Покровський та Бахмутський райони, є жертва та троє поранених

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Росіяни в середу обстрілювали Покровський та Бахмутський райони Донецької області, загинула жінка, ще 3 людей поранено, повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

"Окупанти атакували Покровський та Бахмутський райони, є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 28 лютого близько 06:30 армія РФ здійснила авіаудар по с. Желанному Покровського району. Засіб поразки потрапив на одну з вулиць, де на той час йшла місцева мешканка 62 років. Жінку госпіталізували з травмою голови та переломом.

Крім того, під приціл окупантів укотре потрапило м. Курахове. Внаслідок ракетного обстрілу, перебуваючи в торговому павільйоні, отримала травми 22-річна продавчиня. Її з черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку доставили до медичного закладу.

А о 15:00 ворог атакував, ймовірно, FPV-дроном м. Часів Яр, де біля автомобіля отримав численні поранення чоловік 40 років.

Також за годину ворог завдав удару по м. Сіверську, через що 69-річна городянка отримала травми, несумісні з життям. На момент атаки вона була неподалік від власного будинку. Тип озброєння встановлюється.

Зазначається, що Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України). 

Теги: #україна #поранені #обстріли #донецька_область

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