Зеленський і прем'єр Північної Македонії підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Республіки Північна Македонія Талат Джафері в Тирані в межах саміту "Україна - Південно-Східна Європа" підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Документ фіксує підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення нашої держави до НАТО, коли будуть відповідні умови", - ідеться в повідомленні прес-служби в середу ввечері.

Як повідомляється, також сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до Європейського Союзу. У Спільній декларації також підтверджено намір продовжувати надавати Україні всебічне сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності.

Зокрема, у документі президент України та глава уряду Північної Македонії засудили звірства Росії проти українських людей та інфраструктури, включно з енергетичними об'єктами, школами, лікарнями та житловими будинками. Вони наголосили на необхідності негайного і повного виведення всіх російських військ з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

"Сторони визнали необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема надання нашій країні військової техніки та озброєння з метою стримування агресії Росії", - зазначено в повідомленні.

Крім того, у декларації вітається участь Північної Македонії в імплементації Формули миру України та фіксується зацікавленість в участі у відновленні української інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.

Президент України та прем'єр-міністр Північної Македонії підтвердили важливість розслідування воєнних злочинів на території України, включно зі злочином агресії, та притягнення винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного права. Також у декларації зафіксовано підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Лідери висловили бажання розвивати двосторонні та багатосторонні зв'язки та поглиблювати потенціал співпраці в різних сферах, зокрема в галузі оборони та безпеки.