Через обстріл у Херсоні поранено чоловіка, його госпіталізували

Унаслідок ворожого вечірнього обстрілу є влучання в Корабельному та Дніпровському районах Херсона, поранено одну особу, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Увечері армія рф з тимчасово окупованого лівого берега завдала декількох ударів по Херсону. Є інформація про влучання в Корабельному та Дніпровському районах міста. Відомо про одного пораненого внаслідок ворожих обстрілів", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його даними, постраждалого чоловіка госпіталізовано з вибуховою травмою, осколковим пораненням лівого плеча. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. На момент атаки росіян він перебував на балконі квартири в багатоповерхівці.