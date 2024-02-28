Україна та Хорватія зміцнюватимуть співпрацю у сфері розмінування, рятувального обладнання та БПЛА

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович обговорили питання регіональної безпеки та можливість проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій, а також домовилися зміцнювати співпрацю у сфері розмінування, рятувального обладнання, а також БпЛА, повідомила пресслужба глави Української держави.

"На полях саміту "Україна - Південно-Східна Європа" у Тирані президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем", - ідеться в повідомленні пресслужби.

Як повідомляється, президент України та прем'єр-міністр Хорватії "обговорили можливість проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій", а також "домовилися сприяти укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями - виробниками в галузі розмінування, рятувального обладнання та БпЛА".

Президент подякував Хорватії за підтримку інтеграції України в Євросоюз і НАТО. Зеленський і Пленкович також обговорили актуальні питання регіональної безпеки.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський подякував Хорватії та особисто Пленковичу за підтримку України під час російського повномасштабного вторгнення. "Дякую Хорватії за підтримку наших біженців під час війни, мої найкращі побажання всьому вашому суспільству. Також важливим питанням є допомога Україні в розмінуванні. Хочу подякувати за прийняття на реабілітацію наших військових та українських дітей", - сказав Зеленський, слова якого наводить пресслужба.