Події

17:24 28.02.2024

Бельгія дасть 200 млн євро на чеську ініціативу з передання Україні 800 тис. снарядів

1 хв читати
Бельгія дасть 200 млн євро на чеську ініціативу з передання Україні 800 тис. снарядів

Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу із закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії, повідомив бельгійський прем'єр Александер де Кроо.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, які Україна несе щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просив - більше боєприпасів, щоб дати відсіч російському агресору. Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро. Додаткові боєприпаси надійдуть найближчими тижнями", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

Раніше глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну у всьому світі. За його словами, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Теги: #фінансування #боєприпаси #бельгія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:21 28.02.2024
Бельгійське держагентство ENABEL братиме участь в українських проєктах відновлення

Бельгійське держагентство ENABEL братиме участь в українських проєктах відновлення

07:00 27.02.2024
Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

01:12 27.02.2024
Найближчим часом Захід зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України - Дуда

Найближчим часом Захід зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України - Дуда

13:53 25.02.2024
З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

22:34 24.02.2024
Україна планує отримати EUR16 млрд бюджетної підтримки ЄС у 2024 р. - міністр фінансів

Україна планує отримати EUR16 млрд бюджетної підтримки ЄС у 2024 р. - міністр фінансів

20:19 24.02.2024
Під час візиту прем'єр-міністра Бельгії було обговорено механізми передання Україні заморожених активів РФ та інші аспекти фінансової та військової допомоги

Під час візиту прем'єр-міністра Бельгії було обговорено механізми передання Україні заморожених активів РФ та інші аспекти фінансової та військової допомоги

19:17 24.02.2024
Бельгія відкриє офіси Агентства з розвитку в Києві та Харкові

Бельгія відкриє офіси Агентства з розвитку в Києві та Харкові

16:24 24.02.2024
Бельгія продовжить надавати Україні допомогу в підготовці військових - прем'єр-міністр

Бельгія продовжить надавати Україні допомогу в підготовці військових - прем'єр-міністр

07:13 24.02.2024
Уряд Британії виділить $310 млн на боєприпаси для України

Уряд Британії виділить $310 млн на боєприпаси для України

04:45 24.02.2024
Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси - Кулеба

Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси - Кулеба

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Албанії визнав чітку і зрозумілу небезпеку для Західних Балкан через російську агресію

Учасники саміту "Україна - Південно-Східна Європа" підписали декларацію із закликом до міжнародної спільноти посилити підтримку України

Кожна пауза в постачанні зброї Україні викликає сумнів, що світ готовий захищатися - Зеленський

Зеленський про ініціативу Макрона щодо відправлення західних військ в Україну: Якщо будь-які ініціативи посилять Україну - вони хороші для всього світу

Розслідування стосовно Гладковського та Букіна завершено

ОСТАННЄ

Прем'єр Албанії визнав чітку і зрозумілу небезпеку для Західних Балкан через російську агресію

Україна заслуговує на підтримку, щоб чинити опір РФ і бути впевненою, що післявоєнний мир буде справедливим - прем'єр Албанії

Польща готова на певний час закрити кордон для агропродукції з України - прем'єр

Учасники саміту "Україна - Південно-Східна Європа" підписали декларацію із закликом до міжнародної спільноти посилити підтримку України

Кожна пауза в постачанні зброї Україні викликає сумнів, що світ готовий захищатися - Зеленський

Албанія планує найближчим часом відкрити посольство в Києві

"Укрнафта" викрила факти корупції всередині компанії

Суд зобов'язав Держгеонадр розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобуток газу на Сахалінському родовищі

Зеленський про ініціативу Макрона щодо відправлення західних військ в Україну: Якщо будь-які ініціативи посилять Україну - вони хороші для всього світу

"Державний оператор тилу" переоголосив закупівельні процедури на постачання харчування для ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА