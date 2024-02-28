Окупанти завдали авіаудару по центру Куп'янська, загинули 2 чоловіків, поранено жінку

Двоє жителів Куп'янська Харківської області загинули, ще одна мирна мешканка дістала поранення внаслідок удару, якого російські окупаційні війська завдали по місту керованими авіабомбами в середу, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зафіксоване влучання в центральній частині міста. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 59-річний і 39-річний чоловіки, одна жінка поранена. Імовірно, під завалами є ще люди. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Профільні служби працюють на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в середу.