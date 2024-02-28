Події

11:52 28.02.2024

Верещук заявляє, що перебуває в кадровому резерві для роботи на деокупованих територіях і хоче в Крим

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Верещук заявляє, що перебуває в кадровому резерві для роботи на деокупованих територіях і хоче в Крим

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що зареєстрована в кадровому резерві державної служби для роботи в деокупованому Криму.

"Я теж стою в цьому кадровому резерві (резерв держслужби для роботи на деокупованих територіях - ІФ-У), я хочу в Крим", - сказала Верещук на форумі "Підтримка ветеранського підприємництва" в середу.

Як повідомлялося, станом на 20 лютого майже 2,2 тис. осіб уже зараховано до кадрового резерву державної служби для роботи на деокупованих територіях.

Теги: #кадры #крим #верещук

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