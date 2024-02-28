Зеленський у Тирані візьме участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа"

Президент України Володимир Зеленський у Тирані проведе зустріч із прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою, візьме участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа".

"Із прем'єр-міністром Албанії та його командою проведемо переговори щодо оборонної та політичної співпраці, підтримки Формули миру та роботи над безпековими угодами. Албанія – одна з країн, які приєдналися до Вільнюської декларації G7, за що ми дуже вдячні", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу, назвавши Еді Раму безкомпромісним другом України.

"У форматі "Україна - Південно-Східна Європа", який збирається вже вдруге, говоритимемо про наш спільний шлях до євроатлантичної мети. Запропоную підтримати зусилля України із забезпечення справедливого й довготривалого миру, організацію Глобального саміту миру у Швейцарії", - поінформував він.