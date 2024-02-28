Події

08:06 28.02.2024

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів одна людина загинула, ще 2 дістали поранення

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У Херсонській області за добу в результаті обстрілів одна людина загинула, ще 2 дістали поранення

У Херсонській області за добу через ворожі обстріли з різних видів зброї одна людина загинула, ще двоє дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у зведенні станом на 06:00 середи.

"Минулої доби противник обстрілював Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що "через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 отримали поранення".

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 12 багатоповерхівок і 15 приватних будинків. У Херсоні зафіксовано влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі. Унаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджено ферма та елеватор.

Так само Прокудін поінформував, що "ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу".

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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