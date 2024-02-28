Події

07:18 28.02.2024

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 102 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 33 атаки противника

2 хв читати
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 102 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 33 атаки противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 33 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 середи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та на захід від Побєди Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах на південь від Вугледара, Старомайорського і Урожайного Донецької області.

На оріхівському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:09 28.02.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила вісім ракетних і 75 авіаударів

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила вісім ракетних і 75 авіаударів

07:07 28.02.2024
Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника, збито два ворожі літаки

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника, збито два ворожі літаки

23:30 27.02.2024
У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

19:55 27.02.2024
Українська авіація завдала ударів по 15 районах зосередження противника

Українська авіація завдала ударів по 15 районах зосередження противника

19:48 27.02.2024
Росіяни завдали чотири ракетних і 52 авіаційних удари по території України

Росіяни завдали чотири ракетних і 52 авіаційних удари по території України

19:40 27.02.2024
На лінії фронту за добу відбулося 86 бойових зіткнень

На лінії фронту за добу відбулося 86 бойових зіткнень

08:09 27.02.2024
Силами оборони ліквідовано 850 окупантів і 16 артилерійських систем противника

Силами оборони ліквідовано 850 окупантів і 16 артилерійських систем противника

07:12 27.02.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по дев’яти районах розташування сил РФ

Українська авіація за добу завдала ударів по дев’яти районах розташування сил РФ

07:08 27.02.2024
За добу було 96 бойових зіткнень, 33 атаки окупантів Сили оборони відбили на мар'їнському напрямку

За добу було 96 бойових зіткнень, 33 атаки окупантів Сили оборони відбили на мар'їнському напрямку

07:03 27.02.2024
Війська РФ за добу завдали по Україні шість ракетних і 92 авіаційні удари

Війська РФ за добу завдали по Україні шість ракетних і 92 авіаційні удари

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА В ПІВДЕННИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЯХ, РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА - ПС ВСУ

Зеленський прибув із візитом до Албанії

ВИБУХИ В ОДЕСІ - СУСПІЛЬНЕ

110 окрема механізована бригада, яка обороняла Авдіївку, йде на ротацію

США не будуть відправляти війська в Україну

ОСТАННЄ

28 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Понад 30 людей загинули внаслідок аварії автобуса на півдні Малі

Apple скасовує проєкт зі створення свого електромобіля

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА В ПІВДЕННИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЯХ, РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА - ПС ВСУ

Короля Норвегії госпіталізовано в Малайзії

Нова Зеландія відмовляється вводити заборону на продаж тютюну майбутнім поколінням

Унаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа - Сили оборони півдня України

Зеленський прибув із візитом до Албанії

Шостій людині висунуто обвинувачення у шпигунстві на користь РФ у Великій Британії

Німецька поліція затримала екс-активістку RAF Даніелу Клетт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА