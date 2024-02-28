Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 102 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 33 атаки противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 33 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 середи.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та на захід від Побєди Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах на південь від Вугледара, Старомайорського і Урожайного Донецької області.

На оріхівському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.