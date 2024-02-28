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07:07 28.02.2024

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника, збито два ворожі літаки

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Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника, збито два ворожі літаки

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 середи.

Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальні БПЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 2 радіолокаційних станціях противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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