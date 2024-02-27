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23:30 27.02.2024
У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

У Сумській області було близько 300 вибухів, обстрілу зазнали 13 громад, двоє людей загинули, вісім поранені

22:31 27.02.2024
"Укрзалізниця" подала на конкурс CEF проекти на EUR80 млн

"Укрзалізниця" подала на конкурс CEF проекти на EUR80 млн

03:21 27.02.2024
Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

02:54 27.02.2024
У Полтавській області влучень в об'єкти не зафіксовано - голова ОВА

У Полтавській області влучень в об'єкти не зафіксовано - голова ОВА

02:07 27.02.2024
Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

01:12 27.02.2024
Найближчим часом Захід зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України - Дуда

Найближчим часом Захід зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України - Дуда

23:46 26.02.2024
Олена Зеленська взяла участь у відкритті виставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму"

Олена Зеленська взяла участь у відкритті виставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму"

23:24 26.02.2024
Силами ППО у Дніпропетровській області ввечері збито дві крилаті ракети

Силами ППО у Дніпропетровській області ввечері збито дві крилаті ракети

22:44 26.02.2024
Українські підприємці є одним із критично важливих факторів національної обороноздатності - Єрмак

Українські підприємці є одним із критично важливих факторів національної обороноздатності - Єрмак

22:20 26.02.2024
ENTSO-E з 1 березня збільшило ліміт експорту української е/е в ЄС до 550 МВт

ENTSO-E з 1 березня збільшило ліміт експорту української е/е в ЄС до 550 МВт

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