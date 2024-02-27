Естонія протягом чотирьох років надаватиме Україні військову підтримку розміром 0,25% від свого ВВП - прем'єр Каллас

Естонія виділятиме на військову підтримку України протягом чотирьох років по 0,25% валового внутрішнього продукту країни, заявила прем'єр-міністр Кая Каллас (Kaja Kallas).

"Довгострокова військова підтримка України Естонією протягом наступних чотирьох років становитиме 0,25% від нашого ВВП. Закликаємо всі інші держави, що підтримують Україну, взяти на себе аналогічне зобов'язання", - сказала вона на зустрічі глав держав і урядів у Парижі, її слова наводить у вівторок пресслужба уряду.

Вона вважає, що для допомоги Україні необхідно діяти просто зараз.

"Ми не можемо гаяти час, тому що Україна насамперед потребує термінової допомоги зі зброєю. Я сподіваюся, що нещодавнє рішення Данії відправити всі свої боєприпаси в Україну надихне інших. Ми також маємо подивитися, яку допомогу можна отримати на світовому ринку, як це вже зробили чехи", - запропонувала Каллас.

Вона заявила, що країни Заходу мають ресурси, економічну міць і знання, "разом ми можемо допомогти Україні виграти".