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10:57 27.02.2024

Курси духовно-морального спрямування в закладах освіти мають бути добровільними й не передбачати катехізації - освітній омбудсмен

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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що курси духовно-морального спрямування в закладах освіти мають бути винятково добровільними для дитини, а також не передбачати катехизацію.

"Церква та релігійні організації мають бути відокремленими від закладів освіти та не втручатися в освітній процес – це визначають і Конституція України, й освітнє законодавство. Але духовно-моральне виховання є важливим для формування світогляду дитини, виховання у неї поваги до різних релігійних груп і релігійних поглядів тощо має здійснюватися правильно, з дотриманням законодавчих вимог і освітніх стандартів", - ідеться в повідомленні пресслужби освітнього омбудсмена.

Зазначається, що в закладах освіти духовно-моральне виховання здійснюється, зокрема, через курси духовно-морального спрямування, які мають бути винятково добровільними для дитини, а також не передбачати катехізації.

"Курси не є вченням віри, не включають релігійних обрядів, не ставлять за мету залучення до певної конфесії. Проте моніторинг медіа та соціальних мереж дозволяє зробити висновки, що нерідко такі курси починають вивчати у закладах освіти без згоди батьків, а їх викладання здійснюють священнослужителі певних конфесій, хоча мають викладати підготовлені вчителі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в омбудсмена зазначили, що подекуди в закладах освіти відбуваються й інші втручання церкви та релігійних організацій у життя та діяльність школи.

Теги: #омбудсмен #освіта #релігія

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