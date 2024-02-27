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09:47 27.02.2024

Стартувала інформаційна кампанія "Листи до вільного Криму" - Мінреінтеграції

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Стартувала інформаційна кампанія "Листи до вільного Криму" - Мінреінтеграції

За підтримки Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій стартувала інформаційна кампанія "Листи до вільного Криму".

"Ця ініціатива покликана підтримати політв'язнів і вкотре нагадати суспільству про українських бранців кремля", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що кампанія триватиме в Україні та за її межами до 19 травня 2024 року включно.

У цей період українці та громадяни інших країн зможуть надіслати листи підтримки кримським політв'язням, яких незаконно утримує РФ.

Зокрема, за сприяння представництва президента України в АР Крим, Українського ПЕН та Центру прав людини ZMINA листи можна буде надіслати на: поштову адресу - Центр інформації про права людини, а/с В-539, м. Київ, 01001; email: [email protected].

З іменами кримських політв'язнів та інструкцією з написання листів можна ознайомитися за посиланням: https://minre.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/instrukcziya_lysty-1.pdf

Теги: #крим #мінреінтеграції

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