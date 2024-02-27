Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

Франція і Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів у країнах, що не входять до Євросоюзу, щоб швидше доставити необхідну військову допомогу в Україну, пропозиція очікується на початку березня, повідомляє Bloomberg 27 лютого.

Ідея закупівлі сотень тисяч снарядів у кількох країн була запропонована прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, який продемонстрував підтримку Києва і наголосив на рішучості Заходу допомогти йому перемогти Росію.

"Чеська пропозиція повністю відповідає тому, що ми зробили стосовно артилерії. Ми попросили країни, що не входять в ЄС, знайти рішення. Ми братимемо участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті для цього. Наша єдина мета - ефективність", - сказав президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції після переговорів.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив журналістам, що його країна погодилася внести 100 млн євро (109 млн доларів США) до Празького плану, і висловив сподівання, що інші столиці наслідуватимуть його приклад.