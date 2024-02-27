Події

07:00 27.02.2024

Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

1 хв читати
Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

Франція і Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів у країнах, що не входять до Євросоюзу, щоб швидше доставити необхідну військову допомогу в Україну, пропозиція очікується на початку березня, повідомляє Bloomberg 27 лютого.

Ідея закупівлі сотень тисяч снарядів у кількох країн була запропонована прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, який продемонстрував підтримку Києва і наголосив на рішучості Заходу допомогти йому перемогти Росію.

"Чеська пропозиція повністю відповідає тому, що ми зробили стосовно артилерії. Ми попросили країни, що не входять в ЄС, знайти рішення. Ми братимемо участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті для цього. Наша єдина мета - ефективність", - сказав президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції після переговорів.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив журналістам, що його країна погодилася внести 100 млн євро (109 млн доларів США) до Празького плану, і висловив сподівання, що інші столиці наслідуватимуть його приклад.

 

 

 

Теги: #боєприпаси #франція #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:21 27.02.2024
Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

02:07 27.02.2024
Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

01:12 27.02.2024
Найближчим часом Захід зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України - Дуда

Найближчим часом Захід зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України - Дуда

03:24 25.02.2024
Французькі фермери увірвалися на сільськогосподарський ярмарок у Парижі

Французькі фермери увірвалися на сільськогосподарський ярмарок у Парижі

07:13 24.02.2024
Уряд Британії виділить $310 млн на боєприпаси для України

Уряд Британії виділить $310 млн на боєприпаси для України

04:45 24.02.2024
Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси - Кулеба

Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси - Кулеба

21:56 23.02.2024
Україна, Нідерланди та Єврокомісія проведуть у Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України"

Україна, Нідерланди та Єврокомісія проведуть у Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України"

18:07 23.02.2024
Уряд Нідерландів повідомив про швидке укладення угоди з Україною про безпеку

Уряд Нідерландів повідомив про швидке укладення угоди з Україною про безпеку

06:08 22.02.2024
У нідерландському місті Лохем двоє робітників загинули внаслідок обвалення мосту

У нідерландському місті Лохем двоє робітників загинули внаслідок обвалення мосту

20:58 20.02.2024
Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони США питання постачання боєприпасів ЗСУ

Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони США питання постачання боєприпасів ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами оборони ліквідовано 850 окупантів і 16 артилерійських систем противника

ППО вночі ліквідувала дві ракети Х-59 і 11 із 13 "шахедів", які атакували Україну

Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

Найближчим часом Захід зможе підготувати суттєві поставки боєприпасів для України - Дуда

ОСТАННЄ

Силами оборони ліквідовано 850 окупантів і 16 артилерійських систем противника

ППО вночі ліквідувала дві ракети Х-59 і 11 із 13 "шахедів", які атакували Україну

Українська авіація за добу завдала ударів по дев’яти районах розташування сил РФ

За добу було 96 бойових зіткнень, 33 атаки окупантів Сили оборони відбили на мар'їнському напрямку

Війська РФ за добу завдали по Україні шість ракетних і 92 авіаційні удари

27 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ізраїль і ХАМАС можуть домовитися про перемир'я найближчим часом - Байден

У Полтавській області влучень в об'єкти не зафіксовано - голова ОВА

Парламент Угорщини обрав соратника Орбана новим президентом країни

Олена Зеленська взяла участь у відкритті виставки "Ломикамінь. Жіночий спротив у Криму"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА