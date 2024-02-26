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22:20 26.02.2024

ENTSO-E з 1 березня збільшило ліміт експорту української е/е в ЄС до 550 МВт

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ENTSO-E з 1 березня збільшило ліміт експорту української е/е в ЄС до 550 МВт

Максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС з 1 березня 2024 року збільшено на 150 МВт на годину - до 550 МВт на годину.

"Таке рішення сьогодні ухвалили оператори енергосистем континентальної Європи ENTSO-E, збільшивши експортну спроможність міждержавних інтерконекторів на 150 МВт. Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції", - написав глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй сторінці у Facebook увечері в понеділок.

За його словами, наразі Україна продає електроенергію всім країнам-сусідам: Словаччині, Румунії, Угорщині, Польщі та Молдові. При цьому обсяги експорту із середини лютого поступово зростають, а імпорт зменшується.

"Торгівля з іншими країнами зі зростаючою часткою експорту - наслідок того, що незважаючи на руйнування, недоліки регулювання та боргові проблеми на ринку, енергосистема все ж таки працює стабільно і є частиною великої європейської континентальної мережі", - зазначив CEO.

Він додав, що можливості для цього створені: доступ до міждержавних інтерконекторів продається на загальних аукціонах за єдиними для всієї Європи правилами.

"Позитивне рішення ENTSO-E сьогодні також свідчить про те, що ми продовжуємо вдосконалювати нашу енергосистему: виконуємо технічні умови європейських колег для того, щоб підготувати нашу енергетичну інфраструктуру до збільшених обсягів експорту", - наголосив Кудрицький.

Він також зазначив, що зростання експорту української електроенергії є одним із показників відновлення економіки країни.

"І недарма Центр економічної стратегії поряд з індексом споживчих цін, припливом іноземного капіталу, рівнем безробіття використовує у своєму треккері економіки під час війни експорт електрики як індикатор стану економіки країни", - доповнив CEO.

Як повідомлялося, мережа системних операторів континентальної Європи ЕNTSO-E збільшила з 1 грудня 2023 року дозволену потужність для імпорту е/е з Європи в Україну і Молдову з 1200 МВт до 1700 МВт. Потужність для експорту з України в Європу, в зону ЕNTSO-E, без Молдови становить 400 МВт.

Щодо Молдови обмежень немає. Експорт після невеликих обсягів у перші місяці зими, почав стабільно йти в Європу від початку лютого, велику кількість днів у цьому місяці він перевищує імпорт або йде на приблизно такому ж рівні.

Теги: #україна #експорт #електроенергії

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