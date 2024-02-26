Костін: Стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов'язковими

Найближчим часом у роботу прокурорів буде впроваджено стандарти діяльності у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Відтепер Стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування стануть обов'язковими й найближчим часом будуть упроваджені в повсякденну роботу прокурорів. Їхні положення були оновлені департаментом кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу генерального прокурора спільно з представниками бізнес-асоціацій, Офісом Ради бізнес-омбудсмена, Міжнародною організацією з права розвитку (IDLO), Консультативною місією ЄС в Україні", - написав Костін у соцмережі Х у понеділок.

Він наголосив, що недотримання цих стандартів може стати причиною низки процесуальних і кадрових рішень.

"Ми систематично співпрацюємо з усіма великими бізнес-асоціаціями для розв'язання проблем, наголошуючи на необхідності викорінення ганебної практики працівників правоохоронних органів, які зловживають своїми повноваженнями й чинять тиск на бізнес з корисливою метою. Завдяки роботі спеціалізованого відділу врегульовано понад 120 справ, що забезпечило захист прав підприємців", - додав Костін.

За словами генпрокурора, правоохоронці прагнуть розвивати прозоре партнерство й забезпечувати відкриту комунікацію з бізнесом.

"Ми маємо зробити все для зміцнення держави й задля того, щоб наша спільна перемога над ворогом була зроблена в Україні", - підсумував він.