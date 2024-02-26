Події

12:37 26.02.2024

Dragon Capital ввів в експлуатацію першу чергу М10 Lviv Industrial Park

2 хв читати

Інвестиційна компанія Dragon Capital ввела в експлуатацію першу чергу індустріального парку М10 Lviv Industrial Park, складський комплекс класу А площею 14,4 тис. кв. м, повідомляє пресслужба компанії.

"Цей проєкт посилить інфраструктурну спроможність України та економічний ландшафт Львівщини, створить робочі місця та сприятиме залученню додаткових інвестицій у країну. Важливість цього проєкту свідчить також і про підтримку міжнародних інституцій. На початку 2023 року ми з гордістю привітали ЄБРР як партнера індустріального парку M10, а вже у вересні MIGA, що входить до групи Світового банку, застрахувала наші інвестиції від воєнних ризиків. Залученість цих організацій додатково підвищує довіру до проєкту місцевих партнерів і є сигналом про стійкість української економіки, незважаючи на воєнний стан", - процитовано в релізі слова генерального директора Dragon Capital Томаша Фіали.

М10 Lviv Industrial Park - новий індустріальний парк, розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, на трасі М10, за 60 км від КПП "Краківець" на кордоні з Польщею. Територія парку охоплює площу 23,5 га і складається з шести ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення загальною площею 140 тис. кв.м. Власна керуюча компанія Dragon Capital Property Management забезпечує централізований сервіс об'єктів інфраструктури та охорону парку. Об'єкти сертифікуються за міжнародними стандартами зеленого будівництва BREEAM.

У 2023 році ЄБРР уже інвестував у проєкт $5,5 млн, а загальний обсяг інвестицій організації в M10 Lviv Industrial Park становитиме до $24,5 млн. Також Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) застрахувало проєкт від воєнних ризиків на 10 років на суму інвестицій у розмірі $9,2 млн.

Подальший розвиток проєкту індустріального парку М10 передбачає будівництво складських комплексів у форматі build-to-suit (проєктування і будівництво об'єкта під замовника).

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, що працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія має понад 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у провідних виробників товарів і постачальників послуг в Україні, а також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості.

Dragon Capital Property Management - керуюча команда, що здійснює управління портфелем комерційної нерухомості компанії. Під її управлінням перебуває 28 об'єктів (бізнес-центри, ТРЦ і логістичні комплекси) загальною площею 647 тис. кв. м. 

Теги: #dragon_capital #індустріальний_парк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:30 22.01.2024
Dragon Capital Property Management планує інвестувати $10 млн у портфель нерухомості в 2024 р.

Dragon Capital Property Management планує інвестувати $10 млн у портфель нерухомості в 2024 р.

19:55 26.12.2023
Фіала вважає чорним PR пов'язані з Arricano і Кримом обвинувачення проти нього

Фіала вважає чорним PR пов'язані з Arricano і Кримом обвинувачення проти нього

14:14 22.12.2023
Dragon Capital спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення Фіалою бізнесу в Криму

Dragon Capital спростував інформацію ЗМІ про нібито ведення Фіалою бізнесу в Криму

12:40 15.11.2023
У "Вуглецево нейтральному еко-агро-хабі "Поділля-Містечко" побудують три переробні заводи

У "Вуглецево нейтральному еко-агро-хабі "Поділля-Містечко" побудують три переробні заводи

17:15 12.10.2023
Індустріальний парк "Формація. Сигнівка" у Львові створить 3600 робочих місць

Індустріальний парк "Формація. Сигнівка" у Львові створить 3600 робочих місць

13:14 29.09.2023
Заступник голови профільного комітету Ради прогнозує відсів до половини індустріальних парків із реєстру через бездіяльність

Заступник голови профільного комітету Ради прогнозує відсів до половини індустріальних парків із реєстру через бездіяльність

14:38 12.09.2023
Голова Dragon Capital знову радить державі якнайшвидше розпочати продаж Сенс Банку

Голова Dragon Capital знову радить державі якнайшвидше розпочати продаж Сенс Банку

16:37 21.08.2023
У Вінниці почалося будівництво Volia Agri-Food Park

У Вінниці почалося будівництво Volia Agri-Food Park

11:21 05.04.2023
Біла Церква слідом за Львовом і Вінницею звільнила індустріальні парки від сплати земельного податку

Біла Церква слідом за Львовом і Вінницею звільнила індустріальні парки від сплати земельного податку

11:48 21.03.2023
Концепцію презентованого у Львові ІП "Сигнівка" допомагає розробити КШЕ за підтримки уряду Великої Британії - Нефьодов

Концепцію презентованого у Львові ІП "Сигнівка" допомагає розробити КШЕ за підтримки уряду Великої Британії - Нефьодов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

Глава МВС: На руках українців перебуває декілька мільйонів одиниць зброї

Українські сили здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії н. п. Орлівка, Тоненьке, Бердичі - ОСУВ "Таврія"

У Києві пролунала сирена з технічних причин, тривоги не оголошували - КМДА

Посол України в Польщі закликав польську владу покарати винних у розсипанні українського зерна

ОСТАННЄ

Російський реваншизм розпочав війну проти України 10 років тому - Зеленський

Іноземці, які воювали проти армії РФ, набудуть за бажання українське громадянство разом із членами родин - глава МВС

Глава МВС: На руках українців перебуває декілька мільйонів одиниць зброї

Профільний комітет Ради планує розпочати розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію у вівторок - нардеп Фріз

Найближчими днями в Україні буде тепло і хмарно з проясненнями, без опадів

Українські сили здійснили відхід від села Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії н. п. Орлівка, Тоненьке, Бердичі - ОСУВ "Таврія"

У Києві пролунала сирена з технічних причин, тривоги не оголошували - КМДА

В Україні без світла 364 населених пункти

Польські фермери в понеділок продовжили блокування на кордоні, у черзі на п/п 2200 вантажівок - Держприкордонслужба

Зеленський обговорив із президентом "Радіо Свобода" роботу журналістів в Україні в умовах війни та повернення полонених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА