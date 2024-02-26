Dragon Capital ввів в експлуатацію першу чергу М10 Lviv Industrial Park

Інвестиційна компанія Dragon Capital ввела в експлуатацію першу чергу індустріального парку М10 Lviv Industrial Park, складський комплекс класу А площею 14,4 тис. кв. м, повідомляє пресслужба компанії.

"Цей проєкт посилить інфраструктурну спроможність України та економічний ландшафт Львівщини, створить робочі місця та сприятиме залученню додаткових інвестицій у країну. Важливість цього проєкту свідчить також і про підтримку міжнародних інституцій. На початку 2023 року ми з гордістю привітали ЄБРР як партнера індустріального парку M10, а вже у вересні MIGA, що входить до групи Світового банку, застрахувала наші інвестиції від воєнних ризиків. Залученість цих організацій додатково підвищує довіру до проєкту місцевих партнерів і є сигналом про стійкість української економіки, незважаючи на воєнний стан", - процитовано в релізі слова генерального директора Dragon Capital Томаша Фіали.

М10 Lviv Industrial Park - новий індустріальний парк, розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2, на трасі М10, за 60 км від КПП "Краківець" на кордоні з Польщею. Територія парку охоплює площу 23,5 га і складається з шести ділянок, спланованих під складські та виробничі приміщення загальною площею 140 тис. кв.м. Власна керуюча компанія Dragon Capital Property Management забезпечує централізований сервіс об'єктів інфраструктури та охорону парку. Об'єкти сертифікуються за міжнародними стандартами зеленого будівництва BREEAM.

У 2023 році ЄБРР уже інвестував у проєкт $5,5 млн, а загальний обсяг інвестицій організації в M10 Lviv Industrial Park становитиме до $24,5 млн. Також Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) застрахувало проєкт від воєнних ризиків на 10 років на суму інвестицій у розмірі $9,2 млн.

Подальший розвиток проєкту індустріального парку М10 передбачає будівництво складських комплексів у форматі build-to-suit (проєктування і будівництво об'єкта під замовника).

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, що працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія має понад 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у провідних виробників товарів і постачальників послуг в Україні, а також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості.

Dragon Capital Property Management - керуюча команда, що здійснює управління портфелем комерційної нерухомості компанії. Під її управлінням перебуває 28 об'єктів (бізнес-центри, ТРЦ і логістичні комплекси) загальною площею 647 тис. кв. м.