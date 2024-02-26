Українцям нагадали правила поведінки в разі виявлення диверсантів

Українцям необхідно дотримуватися чітких правил у разі виявлення ворожих диверсантів, які можуть проникнути в населені пункти, розташовані поблизу з Росією або лінією фронту, повідомляє Центр національного спротиву.

"Прості, а головне безпечні дії, помножені на тисячі громадян, які їх проводять, перетворюються на потужну зброю і відчутну перешкоду для роботи окупантів", - йдеться в повідомленні.

У Центрі уточнили, що слід звернути увагу, якщо підозрілі особи мають чітко виражений/характерний російський акцент, не орієнтуються на місцевості, здійснюють фото/відеофіксацію місцевості, ставлять мітки, просять мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок.

Українців закликають запам'ятати їхні прикмети, а саме одяг, зовнішність, фізичні особливості, але в жодному разі не робити фото чи відеофіксацію цих людей.

Також не варто показувати їм документи, підказувати дорогу. Одразу ж усіма доступними способами необхідно проінформувати Службу безпеки про час і місце, де бачили ймовірних диверсантів, а також їхню кількість, зміст розмови, номери, колір і марки автомобілів, напрямок руху, прикмети.