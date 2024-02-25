Генпрокурор: відкрито комунікуємо з колегами щодо іноземних компонентів у російській зброї та техніці

Офіс генерального прокурора відкрито комунікує з іноземними колегами, обмінюючись інформацією і доказами використання в російській зброї і техніці компонентів європейського та американського виробництва, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Триває інтенсивна співпраця з колегами з інших країн. Хочу відзначити спільну робочу групу з департаментом юстиції, департаментом фінансів США. Ми працюємо як на робочому рівні, так і на рівні обміну інформацією та доказами... Бачимо, що з боку США, Канади, деяких європейських країн дуже інтенсивна співпраця", - сказав генпрокурор на форумі "Україна. Рік 2024", який проходить у неділю.

Генпрокурор наголосив: "Вони (іноземні колеги) розуміють, що там, де скоєно злочини, де їхні компанії або громадяни навмисне залучені до незаконного обігу цих компонентів, вони притягують до відповідальності і роблять це дуже швидко".

За словами генпрокурора, комунікація йде дуже відкрито і незабаром будуть результати цієї співпраці.

"Єдина проблема, коли росіяни купують через треті країни так звані вживані (компоненти), тобто ті, що були придбані 5-7 років тому, а зараз вони десь опиняються", - додав Костін.