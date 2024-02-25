До кінця року планується відновити постачання до Миколаєва питної води - Кубраков

До кінця поточного року планують відновити централізоване постачання питної води до Миколаєва, магістральний водогін у Дніпропетровській області запустять наступного місяця, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Наступного місяця запустимо водогін у Дніпропетровській області в повному обсязі, а до кінця року маємо відновити постачання питної води до Миколаєва. У цьому напрямі співпрацюємо з нашими партнерами, зокрема урядом Данії", - повідомив віцепрем'єр на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю.

За його словами, понад 10 млн куб. м води вже пройшло першою ниткою магістрального водогону в Кривому Розі, запущеної торік після теракту росіян на Каховській ГЕС.