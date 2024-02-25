Рада може розглянути поправки до закону про мобілізацію протягом тижня
Верховна Рада може розглянути чотири тисячі поправок до закону про мобілізацію протягом тижня, або кількох, заявив перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко в суботу на зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії.
"Чотири тисячі поправок внесено до закону про мобілізацію, але ми з цим впораємося, за тиждень або за кілька тижнів, ми це зробимо, оскільки це наш обов'язок... перед усіма людьми в Україні", - сказав Корнієнко.
Крім того, він наголосив, що "нам так само потрібно переосмислити підхід до процесу підготовки наших воїнів... нам потрібно зробити Збройні Сили привабливими та ефективними... і всім людям, які побоюються того, що їх мобілізують, ми маємо дати розуміння, як воно насправді відбувається", - підсумував віце-спікер.