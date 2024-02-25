Американські та британські війська завдають додаткових ударів по хуситах у Ємені

Американські та британські війська завдали в суботу ударів по 18 цілях хуситів у Ємені, повідомляє агентство Reuters із посиланням на офіційні джерела.

У спільній заяві країн, які брали участь в ударах або надавали підтримку, йдеться про те, що військові дії були спрямовані проти 18 цілей хуситів у восьми точках Ємену, включно з підземними складами зброї і ракет, системами ППО, радарами і вертольотом.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що удари були спрямовані на те, щоб "ще більше підірвати і послабити потенціал підтримуваного Іраном ополчення хуситів".

"Ми продовжимо роз'яснювати хуситам, що вони понесуть відповідальність за наслідки, якщо не припинять свої незаконні напади, які завдають шкоди економіці країн Близького Сходу, завдають шкоди навколишньому середовищу і порушують доставку гуманітарної допомоги до Ємену та інших країн", - додав Остін.

Раніше цього тижня хусити взяли на себе відповідальність за напад на вантажне судно Великої Британії, яке належало до нього, та атаку безпілотника на американський есмінець, а також завдали удару балістичними ракетами і безпілотниками по ізраїльському порту і курортному місту Ейлат.

Як повідомлялося, американський корабель USS Mason (DDG 87) у суботу збив одну протикорабельну балістичну ракету, запущену в Аденську затоку з території Ємену.