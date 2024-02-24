Події

20:38 24.02.2024

Окупанти обстріляли з артилерії та дронів Нікопольський район, є руйнування

1 хв читати
Окупанти обстріляли з артилерії та дронів Нікопольський район, є руйнування

Окупанти обстріляли з артилерії та FPV-дронів Нікополь і населені пункти Марганецької, Мирівської та Покровської сільських громад району (Дніпропетровська область), є руйнування, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко в суботу ввечері.

"З ранку до післяобіднього часу росіяни здійснили одинадцять атак за допомогою фпв-камікадзе та шість обстрілів зі ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь та населені пункти Марганецької, Мирівської та Покровської сільської громад. Люди залишилися неушкодженими", - написав він своєму телеграм-каналі.

"Загалом понівечено п'ятнадцять приватних будинків, дванадцять господарських будівель, автотранспорт, лінії електромережі", - додав начальник РВА.

Так само Євген Євтушенко уточнив, що з одинадцяти FPV-дронів Силами оборони України знешкоджено дев'ять.

 

 

 

Теги: #обстріл #нікопольська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 23.02.2024
Унаслідок ракетних ударів у Мирнограді Донецької області загинув чоловік

Унаслідок ракетних ударів у Мирнограді Донецької області загинув чоловік

08:56 23.02.2024
У Херсоні через пошкодження в результаті обстрілів контактної мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів

У Херсоні через пошкодження в результаті обстрілів контактної мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів

08:44 23.02.2024
На Харківщині в результаті нічної атаки дронів пошкоджено агропідприємство, загиблих серед мирного населення не зафіксовано

На Харківщині в результаті нічної атаки дронів пошкоджено агропідприємство, загиблих серед мирного населення не зафіксовано

19:14 22.02.2024
РФ ударила по Костянтинопільському Донецької області з "Ураганів": одна людина загинула, ще дев’ять поранені

РФ ударила по Костянтинопільському Донецької області з "Ураганів": одна людина загинула, ще дев’ять поранені

16:26 22.02.2024
Кількість поранених унаслідок обстрілів РФ працівників ТЕС ДТЕК збільшилася до дев'яти

Кількість поранених унаслідок обстрілів РФ працівників ТЕС ДТЕК збільшилася до дев'яти

13:03 22.02.2024
Російські агресори вкотре обстріляли ТЕС ДТЕК і поранили шістьох енергетиків

Російські агресори вкотре обстріляли ТЕС ДТЕК і поранили шістьох енергетиків

07:56 22.02.2024
За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є постраждалий і руйнування

За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є постраждалий і руйнування

19:17 21.02.2024
Росіяни обстріляли гуртожитки з переселенцями в Добропіллі

Росіяни обстріляли гуртожитки з переселенцями в Добропіллі

19:04 21.02.2024
Унаслідок обстрілу Куп'янського району Харківщини 1 людина загинула, 1 поранено - прокуратура

Унаслідок обстрілу Куп'янського району Харківщини 1 людина загинула, 1 поранено - прокуратура

16:31 21.02.2024
Кількість постраждалих у Краматорську зросла до восьми осіб - МВА

Кількість постраждалих у Краматорську зросла до восьми осіб - МВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

ЄС у березні представить нову стратегію оборонної промисловості - голова Єврокомісії

Якщо запроваджуються санкції, ми маємо чітко знати, що контракти не підписуються за спиною - Зеленський

Знищення А-50 та інших ворожих літаків - це результат роботи союзу України та партнерів, заявив Зеленський

Канада надасть Україні у 2024 році 3 млрд канадських доларів

ОСТАННЄ

Війна в Україні забрала життя щонайменше 10,58 тис. цивільних, ще 19,88 тис. поранено

Лубінець про падіння Іл-76: Росія не повідомляла МКЧХ про перевезення полонених літаками

ГУР: Десять членів екіпажу російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 знищено

Залужний: Я вірю і точно знаю - ми переможемо!

Єрмак: У дронах українського виробництва буде ШІ

Канада надасть Україні додаткову допомогу на суму 129 млн канадських доларів і понад $40 млн

Не тільки Чехія опікується пошуком снарядів в інших країнах для України, такі історії відбуваються щотижня

Зеленський обговорив із міністром оборони Швеції перспективи спільного виробництва зброї та майбутні переговори щодо угоди про гарантії безпеки

До Одеси прибула глава МЗС Німеччини

Під час візиту прем'єр-міністра Бельгії було обговорено механізми передання Україні заморожених активів РФ та інші аспекти фінансової та військової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА