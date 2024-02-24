Окупанти обстріляли з артилерії та дронів Нікопольський район, є руйнування

Окупанти обстріляли з артилерії та FPV-дронів Нікополь і населені пункти Марганецької, Мирівської та Покровської сільських громад району (Дніпропетровська область), є руйнування, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко в суботу ввечері.

"З ранку до післяобіднього часу росіяни здійснили одинадцять атак за допомогою фпв-камікадзе та шість обстрілів зі ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь та населені пункти Марганецької, Мирівської та Покровської сільської громад. Люди залишилися неушкодженими", - написав він своєму телеграм-каналі.

"Загалом понівечено п'ятнадцять приватних будинків, дванадцять господарських будівель, автотранспорт, лінії електромережі", - додав начальник РВА.

Так само Євген Євтушенко уточнив, що з одинадцяти FPV-дронів Силами оборони України знешкоджено дев'ять.