Після атаки дронів в Одесі під завалами знайшли загиблого чоловіка

Після атаки російських дронів в Одесі під завалами знайшли загиблого чоловіка, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у п'ятницю ввечері.

"У результаті російської атаки по Одесі є один загиблий чоловік. Його тіло зараз деблокують з-під завалів", - написав він у Телеграм-каналі.

Раніше очільник ОВА повідомив, що з-під завалів дістали ще одну постраждалу через атаку російських безпілотників.

У п'ятницю ввечері внаслідок ворожого обстрілу виникла руйнація з подальшим загорянням житлового будинку в Одесі. Відомо про двох постраждалих. Поранених у важкому стані доправили в лікарню.

