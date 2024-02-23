В Одесі з-під завалів дістали ще одну постраждалу через атаку безпілотників

В Одесі з-під завалів дістали ще одну постраждалу через атаку російських безпілотників, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у п'ятницю ввечері.

"Ще одну постраждалу щойно вдалося дістати з-під завалів. Жінку у важкому стані везуть до лікарні. Вона пробула під завалами близько двох годин", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Пошукова операція триває", - додав Кіпер.

Раніше очільник ОВА повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з подальшим загорянням житлового будинку в Одесі. Відомо про двох постраждалих. Поранених у важкому стані доправили в лікарню.