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15:47 23.02.2024

У Києві затримано двох керівників підконтрольного ФСБ РФ донецького інтернет-провайдера

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У Києві затримано двох керівників підконтрольного ФСБ РФ донецького інтернет-провайдера

Правоохоронці в Києві затримали й повідомили про підозру двом керівникам інтернет-провайдера з Донецька, підконтрольного ФСБ РФ, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру двом керівникам інтернет-провайдера з Донецька, підконтрольного ФСБ РФ, за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними слідства, перебуваючи в столиці, підозрювані дистанційно керували інтернет-провайдером, який переоформили за російським законодавством й отримали ліцензію Роскомнагляду.

У прокуратурі наголошують, що фігуранти співпрацювали з ФСБ РФ, допомагаючи запровадити цензуру, яка діє на території держави-агресора.

"За їхніми вказівками на серверах провайдера встановлено спеціалізоване обладнання російської спецслужби, яке дозволяє фсб моніторити всі дії мирного населення регіону в інтернеті", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, зловмисники задіяли апаратно-програмний комплекс для контролю за трафіками інтернет-з'єднань та ідентифікації користувачів.

Під час обшуків за місцем їхнього проживання в Києві виявлено комп'ютери, мобільні телефони, флеш-носії пам'яті, документи та чорнові записи з доказами незаконної діяльності.

Правоохоронці затримали підозрюваних, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює ГСУ СБУ.

 

Теги: #офіс_генпрокурора #агенти_рф #інтернет_провайдери

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